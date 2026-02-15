Digiuno notturno un toccasana | sincronizzarlo col sonno fa bene a cuore e pressione
Uno studio recente rivela che mantenere il digiuno notturno in coincidenza con il sonno può migliorare la salute cardiovascolare e ridurre la pressione arteriosa. La ricerca, condotta su un gruppo di volontari, mostra come questa abitudine semplice possa contribuire a un cuore più forte e a una pressione più stabile. È un dettaglio che molti trascurano, ma potrebbe fare la differenza nella routine quotidiana.
Si fa tanto parlare dei benefici del digiuno per tornare in linea e depurare l’organismo. Ma al di là delle varie formule – e dei non pochi eccessi – i dati che arrivano dalla ricerca danno da pensare. In questo caso un team di ricercatori americani ha tirato fuori dal cilindro una soluzione interessante, allineando il digiuno notturno al ritmo circadiano sonno-vegli a, un importante regolatore della funzione cardiovascolare e metabolica. Il tutto però senza modificare l’apporto calorico. In pratica, basta tenere d’occhio l’orologio ed evitare gli spuntini dopo cena, anticipandola un po’ rispetto al momento di andare a letto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
