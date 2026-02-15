diga di vetto il mit accelera sul progetto

Il Ministero delle Infrastrutture ha deciso di accelerare i lavori sulla diga di Vetto, per garantire un aumento della riserva di acqua potabile nella Val d’Enza. La decisione arriva dopo aver ricevuto le richieste dei comuni locali, che hanno segnalato la crescente esigenza di risorse idriche durante l’estate. Nei prossimi mesi, il governo intende approvare il progetto definitivo e avviare i cantieri, puntando a completare l’opera entro la fine dell’anno.

Il Ministero delle Infrastrutture accelera sull’iter della diga di Vetto e delle azioni sinergiche per potenziare la disponibilità idrica di qualità in Val d’Enza. E annuncia un passaggio chiave: è stata consegnata alla stazione appaltante la relazione conclusiva del Dibattito pubblico, ora oggetto di analisi nell’ambito del ’Documento di fattibilità alternative progettuali’ (DocFap). Dal Mit si sottolinea che il ministro Matteo Salvini "segue costantemente il dossier, per assicurare al territorio una risposta concreta e definitiva dopo decenni di attese". La relazione rappresenta la base tecnica per i successivi passaggi amministrativi e progettuali, e sarà valutata nelle sedi competenti e in coordinamento con le amministrazioni coinvolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Regione Emilia Romagna ha approvato un finanziamento di 518 milioni di euro per la diga di Vetto, destinata a soddisfare i bisogni idrici della Val d’Enza.

