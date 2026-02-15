Diego Nargiso | Non ho visto un Sinner diverso come dicono Guardate Alcaraz | non è improvvisazione
Diego Nargiso sostiene che Jannik Sinner non mostra un cambiamento nel suo modo di giocare come alcuni affermano. Durante un'intervista, l’ex tennista ha invitato a osservare meglio Carlos Alcaraz, che secondo lui non si affida solo all’improvvisazione. Nargiso ha sottolineato che Sinner, contro Novak Djokovic agli Australian Open, ha mostrato troppa prevedibilità, e avrebbe beneficiato di più variazioni nel suo stile.
Diego Nargiso analizza il momento del tennis dopo gli Australian Open ai microfoni di Fanpage.it: "Sinner troppo prevedibile contro Djokovic, serviva più discontinuità". L'ex azzurro spiega perché Alcaraz durerà a lungo e cosa manca a Musetti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Paolo Cané: “Ho visto Sinner triste, per Alcaraz invece ora sono cavoli. Zverev è un po’ cagone”
Dopo gli Australian Open, Paolo Cané commenta lo stato d’animo di Sinner.
Zverev non può fare come Sinner e Alcaraz: “Guadagnano 50 milioni all’anno. Il mio conto è diverso”
Zverev, fresco della semifinale agli Australian Open, ha commentato la differenza tra i guadagni dei giovani tennisti come Sinner e Alcaraz e la sua situazione finanziaria, sottolineando che i contratti e le possibilità sono diverse.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Diego Nargiso: Non ho visto un Sinner diverso come dicono. Guardate Alcaraz: non è improvvisazione.
Diego Nargiso: Non ho visto un Sinner diverso come dicono. Guardate Alcaraz: non è improvvisazioneDiego Nargiso analizza il momento del tennis dopo gli Australian Open ai microfoni di Fanpage.it: Sinner troppo prevedibile contro Djokovic, serviva più discontinuità. L’ex azzurro spiega perché ... fanpage.it
Diego Nargiso: Sinner non era tranquillo in finale contro Alcaraz. L’ho capito da diverse coseDiego Nargiso, ex tennista e oggi voce autorevole del nostro tennis su Supertennis, ha commentato per Fanpage.it la finale degli US Open che ha visto Carlos Alcaraz imporsi su Jannik Sinner, ... fanpage.it