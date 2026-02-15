Diego Nargiso | Non ho visto un Sinner diverso come dicono Guardate Alcaraz | non è improvvisazione

Diego Nargiso sostiene che Jannik Sinner non mostra un cambiamento nel suo modo di giocare come alcuni affermano. Durante un'intervista, l’ex tennista ha invitato a osservare meglio Carlos Alcaraz, che secondo lui non si affida solo all’improvvisazione. Nargiso ha sottolineato che Sinner, contro Novak Djokovic agli Australian Open, ha mostrato troppa prevedibilità, e avrebbe beneficiato di più variazioni nel suo stile.

Diego Nargiso analizza il momento del tennis dopo gli Australian Open ai microfoni di Fanpage.it: "Sinner troppo prevedibile contro Djokovic, serviva più discontinuità". L'ex azzurro spiega perché Alcaraz durerà a lungo e cosa manca a Musetti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo gli Australian Open, Paolo Cané commenta lo stato d’animo di Sinner.

Zverev, fresco della semifinale agli Australian Open, ha commentato la differenza tra i guadagni dei giovani tennisti come Sinner e Alcaraz e la sua situazione finanziaria, sottolineando che i contratti e le possibilità sono diverse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.