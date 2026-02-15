Di Gennaro racconta | Al Milan mi sono reso conto perché si vinceva Merito della mentalità di Berlusconi

Antonio Di Gennaro ha spiegato che il suo periodo al Milan, dove ha lavorato come vice allenatore, gli ha fatto capire il motivo dei numerosi successi del club. Secondo lui, il segreto sta nella mentalità vincente di Silvio Berlusconi, che ha influenzato tutta la squadra. Di Gennaro ha ricordato come l’approccio deciso e la passione del presidente abbiano motivato i giocatori a dare il massimo in campo.

L'ex centrocampista di Verona e Bari Antonio Di Gennaro ha raccontato in live su Twitch a 'Calcio Amarcord Tv' un retroscena legato al suo, seppure breve, passato in rossonero. Il commentatore calcistico, dopo il ritiro come giocatore aveva intrapreso la carriera da allenatore e arrivò ad essere anche il vice di Fatih Terim al Milan nella stagione 200102. La sua esperienza durò solo pochi mesi, ma in quel periodo Di Gennaro capì la mentalità che si viveva quotidianamente al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Milan, le polemiche di Rabiot post Pisa. Il Como perde un titolare per mercoledì. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Gennaro racconta: “Al Milan mi sono reso conto perché si vinceva. Merito della mentalità di Berlusconi” Aurora Livoli, Valdez confessa l’omicidio: “Non mi sono reso conto, pensavo dormisse” Aurora Livoli, Valdez ha confessato l’omicidio, dichiarando di non essersi reso conto di aver ucciso, pensava che la vittima dormisse. Aurora Livoli, Valdez ammette abuso e omicidio: «Non mi sono reso conto, pensavo dormisse» Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha ammesso di aver commesso l’omicidio di Aurora Livoli, 19 anni, trovata deceduta a Milano il 29 dicembre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Da Gaza al Congo: il racconto di Gennaro Giudetti al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento; Nel Sud d'Italia nasce una grotta piena di grandi formaggi; Concorso fotografico Padernorama; Roche lancia Ricerca circolare, campagna che racconta l'innovazione in medicina. Di Gennaro: Arrivato al Milan in una settimana avevo casa, macchina e cellulare. Non avevamo bisogno di nienteAntonio Di Gennaro, ex centrocampista, racconta in diretta Twitch a Calcio Amarcord Tv del suo arrivo al Milan ai tempi di Terim: Nonostante l’esonero, che è brutto, mi ... milannews.it Francesco Vitale. . Antonio #DiGennaro ci racconta una clamorosa sliding doors di #calciomercato relativa alla sua carriera da calciatore. Paulo Roberto #Falcao quando giocava nel #Verona gli chiese di trasferirsi alla #Roma. L’intervista integrale la potete tr facebook