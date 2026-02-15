Di Francesco pre Cagliari-Lecce | Riprendiamoci quello che abbiamo lasciato per strada il 4-3-3 non è il nostro modulo

Eusebio Di Francesco ha parlato prima della partita tra Cagliari e Lecce, sottolineando che la squadra deve recuperare i punti persi in passato. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha precisato che il modulo 4-3-3 non si adatta alle caratteristiche del suo team e sta pensando a un’altra strategia. Di Francesco ha anche detto che i giocatori sono determinati a tornare in forma e a conquistare i tre punti sul campo.

La vigilia della sfida tra Cagliari e Lecce, valida per la 25ª giornata di Serie A, è accompagnata dalle parole di Eusebio Di Francesco, tecnico dei salentini. L'intervento punta a delineare lo stato di forma, le scelte tattiche e le condizioni dell'organico in vista di un incontro cruciale, evidenziando l'importanza di recuperare terreno nel corso di una stagione complessa e di mantenere alta l'attenzione sull'obiettivo della squadra. «Con questo calendario diradato si fa fatica, dobbiamo pensare a noi e alla nostra partita, cercando di fare punti. Dobbiamo riprenderci un po' di quel qualcosa che abbiamo lasciato per strada, dando continuità ai risultati dopo la vittoria con l'Udinese.