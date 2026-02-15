Devasta la sala d' attesa si scaglia contro medici e carabinieri | follia in ospedale
Un giovane di 27 anni di origine albanese ha causato danni e tensione nel pronto soccorso dell’ospedale Mellino Mellini di Chiari, dopo aver perso il controllo e scagliato sedie contro la sala d’attesa. La sua aggressività ha portato a uno scontro con medici e carabinieri presenti sul posto, che sono intervenuti per calmare la situazione. La scena si è svolta questa mattina, quando il ragazzo ha cominciato a distruggere le sedie e ad urlare, attirando l’attenzione di tutti.
Il giovane, classe 1999, si trovava in sala d’aspetto in attesa di essere visitato quando, per cause ancora da chiarire, ha iniziato ad agitarsi fino a perdere completamente il controllo. Secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di aggredire fisicamente medici e infermieri, devastando i locali del pronto soccorso e danneggiando gli arredi. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Chiari. All’arrivo dei militari, però, il 27enne non si è calmato. Anzi, avrebbe opposto resistenza anche nei loro confronti: poco collaborativo e, al contrario, molto aggressivo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
