Gerard Deulofeu ha annunciato di aver perso la sua vita privata a causa di un infortunio che lo tiene lontano dal campo da tre anni. Ogni giorno, il giocatore si impegna in allenamenti intensi, sperando di recuperare la forma e di tornare a giocare. Un suo amico ha raccontato che Deulofeu si allena con grande determinazione, anche se il suo sogno di rimettersi in gioco sembra ancora molto lontano.

Gli anni sono passati, tre da quando ha calciato l’ultima volta un pallone, ma ogni giorno passato in palestra Gerard Deulofeu lo sente un passo più vicino a un “miracolo”. Scrive la Bbc: “Il calcio è la sua passione, il suo lavoro. È il gioco che da bambino lo ha portato all’iconica accademia del Barcellona, La Masia, e da adulto alla gloria europea: alla finale di Fa Cup e all’orgoglio di segnare per la nazionale, mandando in crisi i terzini da Milano a Liverpool. Deulofeu desidera disperatamente sentire di nuovo quell’adrenalina, completare quella che sente come la più lunga guarigione di sempre”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Deulofeu: “Ho perso tutta la mia vita personale, ora aspetto un miracolo per tornare a giocare”

