Destanee Aiava un addio al tennis durissimo | Era come un fidanzato tossico cultura ostile dietro i gesti bianchi

Destanee Aiava ha annunciato il suo ritiro dal tennis dopo aver vissuto anni di frustrazione e delusione, attribuendo la decisione a un ambiente che definisce “ostile e tossico”. La giovane di Melbourne ha scritto su Instagram che il mondo del tennis l’ha spesso fatta sentire come una relazione tossica, con comportamenti che nascondevano una cultura fredda e distante dietro alle apparenze. In un messaggio molto diretto, Aiava ha descritto come alcune azioni e atteggiamenti siano stati come gesti di superficialità, che le hanno lasciato un senso di amarezza e delusione.

Durissimo, accorato, quasi feroce il messaggio di addio al tennis di Destanee Aiava. La venticinquenne di Melbourne, infatti, ha rilasciato un lunghissimo post su Instagram nel quale ha comunicato il proprio ritiro e anche una forte dose di risentimento verso il modo in cui si è trovata catapultata in tante cose del tennis. Aiava, un best ranking di numero 147, ha vinto 10 titoli sul circuito ITF in singolare e 14 in doppio; nel circuito WTA ha all’attivo un secondo turno agli Australian Open nel 2025, nonché una vittoria a ‘s-Hertogenbosch nel 2019 su Aryna Sabalenka quando la bielorussa era numero 10 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Destanee Aiava, un addio al tennis durissimo: “Era come un fidanzato tossico, cultura ostile dietro i gesti bianchi” Alcaraz, motivi economici dietro addio a Ferrero? Toni Nadal: “Non c’entra tennis” Le ragioni dietro la separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero sono al centro di molte speculazioni. Il tennis italiano piange Pietrangeli Addio al principe del tennis Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Destanee Aiava, un addio al tennis durissimo: Era come un fidanzato tossico, cultura ostile dietro i gesti bianchi.