Derby con punti pesanti
Oggi alle 15, il campionato di Promozione si anima con due derby molto combattuti e altri quattro incontri che promettono sorprese. La tensione sale tra le squadre che cercano punti importanti, rendendo questa giornata decisiva per la classifica. Tra le gare in programma, il derby tra le squadre locali ha già attirato l’attenzione dei tifosi, pronti a sostenere i loro colori.
Due derby avvincenti e altri quattro match per nulla scontati oggi alle 15 renderanno più vivo che mai il campionato di Promozione. Al “Rino Colombo“ l’ Intercomunale Beverino e il Follo si daranno battaglia alla caccia di punti preziosi per allontanare la zona pericolosa e continuare a rimanere tra le grandi. "Sarà una partita difficilissima – spiega mister Romano Camicioli – perchè incontriamo la squadra più in forma del campionato, forte e ben allenata. Purtroppo non ci presenteremo al meglio. Quest’anno raggiungere la quota salvezza sarà veramente difficile, ma non possiamo continuare a regalare gol soprattutto con le grandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
