Demi Vollering ha conquistato la vittoria alla decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, dopo aver attaccato negli ultimi chilometri e sorpreso le avversarie. La corsa si è svolta tra il caldo intenso di febbraio, influenzando le strategie delle cicliste e rendendo la gara ancora più combattuta.

Si è chiusa la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, offrendo una conferma di calibro per una stagione di alto livello. Demi Vollering, in forza al team FDJ United- Suez, ha dominato sia la tappa conclusiva sia la classifica generale, dimostrando prontezza nello sprint finale e costanza lungo tutto l’evento. La volata ha visto Vollering resistere agli attacchi degli avversari, tagliando per prima il traguardo e imponendosi davanti a Lippert e a Squiban. La migliore italiana del lotto è risultata Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Nella top ten sono entrate anche Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ) e Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Demi Vollering vince la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana

Demi Vollering ha vinto la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, perché ha conquistato l’ultima tappa con una grande rimonta in salita.

La terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana è stata cancellata a causa delle forti piogge previste, che avrebbero reso pericolose le strade.

