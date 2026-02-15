Demi Vollering vince la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana
Demi Vollering ha conquistato la vittoria alla decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, dopo aver attaccato negli ultimi chilometri e sorpreso le avversarie. La corsa si è svolta tra il caldo intenso di febbraio, influenzando le strategie delle cicliste e rendendo la gara ancora più combattuta.
Si è chiusa la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, offrendo una conferma di calibro per una stagione di alto livello. Demi Vollering, in forza al team FDJ United- Suez, ha dominato sia la tappa conclusiva sia la classifica generale, dimostrando prontezza nello sprint finale e costanza lungo tutto l’evento. La volata ha visto Vollering resistere agli attacchi degli avversari, tagliando per prima il traguardo e imponendosi davanti a Lippert e a Squiban. La migliore italiana del lotto è risultata Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Nella top ten sono entrate anche Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ) e Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team). 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Demi Vollering trionfa alla Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana
Demi Vollering ha vinto la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, perché ha conquistato l’ultima tappa con una grande rimonta in salita.
Cancellata la terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana: le motivazioni
La terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana è stata cancellata a causa delle forti piogge previste, che avrebbero reso pericolose le strade.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bentornata Demi Vollering, debutto con vittoria alla Setmana Valenciana; Setmana Ciclista Volt de la Comunitat Valenciana femminile: Vollering vince la prima frazione in solitaria; Setmana Ciclista Valenciana 2026, Demi Vollering parte con una vittoria delle sue; Setmana Valenciana, 1ª tappa: Vollering vince su Squiban e Chladonova.
Demi Vollering trionfa alla Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat ValencianaTermina nel segno di Demi Vollering la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Dopo aver trionfato nel 2025, la ... oasport.it
SETMANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. VOLLERING VINCE L'ULTIMA TAPPA E LA CLASSIFICA GENERALELA TAPPA – Sono state quattro atlete ad animare la prima parte della tappa: la francese Émilie Morier (St Michel - Preference Home - Auber93), l’austriaca Carina Schrempf (Fenix-Premier Tech) e le ... tuttobiciweb.it
Demi Vollering inizia alla grande la sua stagione. Nella prima tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, la campionessa d'Europa ha staccato tutte sulla salita di Alto de Barx, a circa 20 km dall'arrivo. Inizialmente Niedermaier h facebook
Setmana Ciclista Valenciana 2026, Demi Vollering parte con una vittoria delle sue x.com