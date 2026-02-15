Del Piero sull’espulsione di Kalulu | Dal replay si vede che si toglie e non vuole far fallo Gli arbitri devono fare questo 

Alex Del Piero ha commentato l’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sottolineando che dal replay si nota come il giocatore si tolga e non cerchi di commettere fallo. L’ex campione ha detto che gli arbitri devono guardare meglio le immagini per evitare errori come quello di ieri sera. Ricorda che spesso un’immagine chiarisce le azioni più complicate in campo.

Alex Del Piero ha commentato il grave errore arbitrale di ieri sera in Inter Juve, dando un grosso consiglio agli arbitri per non sbagliare. Ai microfoni di Sky, Alex Del Piero ha commentato Inter Juve di ieri sera e soprattutto il clamoroso episodio dell'espulsione di Kalulu. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULL'ESPULSIONE – «Fino al rosso è stata una partita molto equilibrata. Una partita in perfetta parità che sarebbe stata decisa da un singolo, se le cose fossero andate normalmente. Questi per me non sono neanche falli, lo puoi vedere solo in un replay, non voglio colpevolizzare l'arbitro, ma dal replay si nota che Kalulu si toglie e non vuole far fallo.

