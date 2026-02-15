Dead or Alive 6 Last Round è stato annunciato da Team Ninja con un trailer
Team NINJA ha annunciato che Dead or Alive 6 Last Round è in fase di sviluppo, dopo aver pubblicato un trailer ufficiale. La notizia arriva da KOEI TECMO Europe, che conferma il rilascio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam®. Il gioco arriverà nei negozi entro la fine dell’anno, portando nuovi personaggi e modalità di combattimento.
KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA hanno annunciato che Dead or Alive 6 Last Round è attualmente in fase di sviluppo e il suo lancio è previsto per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC Windows tramite Steam®. Un’edizione free-to-play, DEAD OR ALIVE 6 Last Round Core Fighters, verrà lanciata contemporaneamente all’edizione standard il 25 giugno 2026. DEAD OR ALIVE 6 Last Round è la versione definitiva di DEAD OR ALIVE 6, originariamente pubblicata nel 2019 e distribuita in oltre 900.000 copie in tutto il mondo. Il gioco è stato ottimizzato per l’hardware più recente, offrendo inoltre ai giocatori dell’edizione standard originale di DEAD OR ALIVE 6 la possibilità di trasferire costumi DLC, biglietti premium e dati di salvataggio. 🔗 Leggi su Game-experience.it
