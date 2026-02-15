De Rossi sorprende | Rosso a Kalulu in Inter Juve? C’è un aspetto positivo

De Rossi ha commentato la decisione di espellere Kalulu durante la partita tra Inter e Juve, spiegando che il cartellino rosso può portare anche qualche vantaggio. In particolare, ha sottolineato come l'espulsione possa cambiare le strategie in campo e creare nuove opportunità per le squadre. Kalulu è stato espulso dopo un fallo su un avversario, lasciando i compagni in inferiorità numerica.

. Le dichiarazioni del tecnico del Genoa dopo il pari con la Cremonese. Anche Daniele De Rossi, reduce dal pareggio del suo Genoa contro la Cremonese, ha voluto dire la sua sul caso che sta scuotendo il campionato. Intervenuto ai microfoni di Radiorai, l’allenatore genoano non si è sottratto a una riflessione sull’episodio Bastoni-Kalulu, il contatto avvenuto al 22? del Derby d’Italia che è costato il secondo giallo e la conseguente espulsione al difensore francese della Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Con la sua consueta schiettezza, De Rossi ha sottolineato come la risonanza mediatica di un big match come quello di San Siro possa servire a mettere sotto i riflettori problemi strutturali del sistema arbitrale che spesso passano inosservati in campi meno prestigiosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cristian Chivu ha commentato il rosso mostrato a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che il tocco dell’avversario è stato leggero e che non si tratta di simulazione.

Daniele De Rossi ha commentato l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante la partita di San Siro, sottolineando che l’incidente ha avuto un impatto globale perché si è svolto durante il match tra Juventus e Inter.

