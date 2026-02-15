De Ketelaere operato al menisco | inizio di un percorso di recupero per il talento belga
Charles De Ketelaere si è sottoposto a un intervento al menisco a causa di un infortunio subito durante l’ultimo allenamento. L’operazione è riuscita senza complicazioni e ora il giocatore inizierà il percorso di recupero. La società ha confermato che il talento belga rimarrà fuori dal campo per alcune settimane.
"> Atalanta: L’intervento di De Ketelaere è andato bene. L’Atalanta ha ufficialmente comunicato le notizie riguardanti Charles De Ketelaere, il talentuoso centrocampista belga. Il giocatore ha subito un intervento di artroscopia al ginocchio destro, in particolare una meniscectomia selettiva interna. L’operazione, effettuata a Roma, è andata a buon fine e ora De Ketelaere avvia il suo programma riabilitativo, con l’intento di tornare in campo il prima possibile. Il calciatore si era infortunato durante il riscaldamento prima della gara contro la Cremonese, avvenuta lo scorso lunedì. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
