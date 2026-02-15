Dardust in concerto al Teatro dell’Aquila

Dardust si esibisce al Teatro dell’Aquila, portando sul palco le sue ultime composizioni. La performance fa parte della stagione 2026 dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, intitolata Musicattraverso, che mira a promuovere la musica moderna. Durante il concerto, il pubblico ascolterà brani originali e arrangiamenti innovativi, eseguiti con grande energia e passione.

La stagione sinfonica dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana 2026, Musicattraverso, dedica uno dei suoi appuntamenti più significativi alla creazione contemporanea: Dardust e la Form. L’artista marchigiano, una delle figure più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea, sarà, dopo Osimo, Ancona, Pesaro ed Ascoli, insieme alla Filarmonica Marchigiana, con la direzione di Davide Trolton, oggi alle 17 al Teatro dell’Aquila di Fermo, con il patrocinio del Comune - Assessorato alla cultura. Il pubblico potrà apprezzare l’esecuzione del Piano Concerto n. 1 di Dardust, commissionato dai Pomeriggi Musicali e interpretato dallo stesso autore al pianoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stasera, venerdì 23 gennaio, il Teatro Verdi di Montecatini ospita Dardust, artista noto per il suo stile unico nel panorama musicale.

#DARDUST - Concerto per piano e trio d'archi - Festival delle Idee 2025

