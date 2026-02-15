Dardust in concerto al Teatro dell’Aquila
Dardust si esibisce al Teatro dell’Aquila, portando sul palco le sue ultime composizioni. La performance fa parte della stagione 2026 dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, intitolata Musicattraverso, che mira a promuovere la musica moderna. Durante il concerto, il pubblico ascolterà brani originali e arrangiamenti innovativi, eseguiti con grande energia e passione.
La stagione sinfonica dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana 2026, Musicattraverso, dedica uno dei suoi appuntamenti più significativi alla creazione contemporanea: Dardust e la Form. L’artista marchigiano, una delle figure più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea, sarà, dopo Osimo, Ancona, Pesaro ed Ascoli, insieme alla Filarmonica Marchigiana, con la direzione di Davide Trolton, oggi alle 17 al Teatro dell’Aquila di Fermo, con il patrocinio del Comune - Assessorato alla cultura. Il pubblico potrà apprezzare l’esecuzione del Piano Concerto n. 1 di Dardust, commissionato dai Pomeriggi Musicali e interpretato dallo stesso autore al pianoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Angelina Mango sarà in concerto al Teatro dell’Aquila
Arriva Dardust. I successi al teatro Verdi
Stasera, venerdì 23 gennaio, il Teatro Verdi di Montecatini ospita Dardust, artista noto per il suo stile unico nel panorama musicale.
#DARDUST - Concerto per piano e trio d'archi - Festival delle Idee 2025
Argomenti discussi: Dardust in concerto al Teatro dell’Aquila; Piano concerto di Dardust con la Form: dalla classica, all'elettronica, al rap; Dardust, il mago del pianoforte: al Teatro Orfeo una notte sospesa tra classica, elettronica e incanto; Domani a Fermo si accende la musica con Durdast e La Form in concerto al Teatro dell'Aquila.
Piano concerto di Dardust con la Form: dalla classica, all'elettronica, al rapAll'Università Politecnica delle Marche, il pianista e compositore ascolano mette in musica una suite per pianoforte e orchestra, che nasce da un recente viaggio in Amazzonia: nel viaggio musicale ... rainews.it
Dardust e la FORM in conerto al Teatro dell'Aquiladi FermoA dirigere il concerto, un gradito ritorno per la FORM: Davide Trolton, apprezzatissimo nel 2025 nel concerto dedicato a Beethoven con la violinista Anna Tifu. Classe 2001, è vincitore della 2nd Erich ... corrierenews.it
DARDUST & l’Orchestra ICO della Magna Grecia a Taranto Dardust pianoforte Roberto Gianola direttore Orchestra ICO Magna Grecia Dardust , un “mago” al pianoforte,decimo concerto all’interno della trentatreesima edizione della Stagione Eventi musicali facebook
DARDUST LIVE A MATERA CON ORCHESTRA ICO DELLA MAGNA GRECIA DIRETTA DA ROBERTO GIANOLA: REPORT, VIDEO, FOTO x.com