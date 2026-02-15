Darderi perde il quinto titolo ATP a Buenos Aires perché Cerundolo vince il torneo battendolo in finale. Il giovane argentino, al suo pubblico, conquista il trofeo con due set, 6-4 e 6-2, davanti a migliaia di spettatori. Darderi si ferma a 12 vittorie consecutive sulla terra battuta, un dato che mette in evidenza la sua costanza. Ora, il suo ranking sale al numero 21 del mondo.

Niente da fare per Luciano Darderi nella finale del 250 di Buenos Aires. L'azzurro, 24 anni compiuti ieri e testa di serie numero due del torneo, si è arreso all’argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del mondo e testa di serie numero uno, col punteggio di 6-4 6-2. Per Darderi (leggi il suo diario sulla Gazzetta) era la quinta finale della carriera nel circuito maggiore: le prime quattro le aveva vinte tutte, in Argentina sulla terra rossa è arrivata la prima sconfitta. Si ferma così a dodici la serie positiva di Luciano sul rosso. Da domani l'azzurro ritoccherà il suo best ranking salendo al gradino numero 21 della classifica Atp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi, sfuma il quinto titolo Atp: a Buenos Aires trionfa Cerundolo. Ma ora sale al 21° posto

Luciano Darderi ha deciso di affrontare Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP di Buenos Aires 2026, una partita che potrebbe portarlo tra i primi 20 giocatori al mondo.

Darderi ha subito un errore con il dritto mentre usciva al servizio, causando il vantaggio di Cerundolo nel match di oggi a Buenos Aires.

