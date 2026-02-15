Darderi non si ferma più | è in finale a Buenos Aires 12ª vittoria consecutiva sulla terra

Darderi ha raggiunto la finale a Buenos Aires dopo aver vinto la sua dodicesima partita consecutiva sulla terra battuta, dimostrando un ottimo stato di forma. Durante la semifinale, ha battuto Baez in due set, con il punteggio di 7-6 (2) 6-1, regalando al pubblico un match combattuto e intenso. Luciano, che ieri ha compiuto 24 anni, ha festeggiato nel modo migliore, e questa sera alle 20 affronterà Cerundolo per conquistare il quinto titolo ATP.

Un super Luciano Darderi festeggia i 24 anni regalandosi la finale dell'Atp 250 di Buenos Aires. Nel giorno del suo compleanno l'azzurro batte in due set l'argentino Sebastian Baez (7-6 (2) 6-1 in un'ora e 19 minuti e domani andrà alla caccia della quinta vittoria in un torneo Atp, l'ultimo a Umago lo scorso luglio. Darderi (clicca qui per il suo diario sulla Gazzetta) continua la striscia di vittorie sul rosso (12 di fila) ed è già sicuro di essere numero 21 al mondo, suo best ranking assicurato: in caso di trionfo a Buenos Aires, lunedì entrerà per la prima volta in top 20. "Se vinco contro Baez non potrò fare baldoria per il compleanno", aveva scherzosamente detto Luciano, ma di certo per lui una vittoria in campo è meglio di qualsiasi altra cosa.