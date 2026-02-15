Danni maltempo a Napoli e provincia | frane crolli e voragini

Il maltempo ha provocato numerosi danni a Napoli e dintorni, con frane, crolli e voragini che hanno messo in crisi le strade. La pioggia intensa delle ultime settimane ha indebolito le strutture, causando anche un crollo di un tratto di strada in via Toledo, che ha bloccato il traffico nel centro cittadino.

Un febbraio all'insegna della pioggia ha evidenziato, se ancora ce ne fosse bisogno, il drammatico stato delle strade di Napoli e provincia. Nel weekend di San Valentino, l'area metropolitana è stata interessata dall'ennesima allerta meteo che ha causato frane, smottamenti, voragini e allagamenti. Questa notte, in località Scrajo, al chilometro 14,7 della Statale 145, un muro di contenimento di una proprietà privata è crollato a causa delle forti piogge. I detriti hanno invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia carabinieri di Sorrento, i vigili del fuoco e la protezione civile.