Danneggiate vetrate e porte interne svuotati i distributori automatici | è sempre la stessa mano ?

Sconosciuti hanno preso di mira gli uffici comunali di Favara, causando danni alle vetrate e alle porte interne di via Beneficenza Mendola. Durante l’atto vandalico, sono stati anche svuotati i distributori automatici presenti nell’edificio. La presenza di impronte sospette sui vetri e sui maniglioni suggerisce che si tratti della stessa mano responsabile di precedenti atti simili in zona.

Il danno subito non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare. E non è comunque coperto da nessuna assicurazione Hanno danneggiato le vetrate e tre porte interne degli uffici comunali di via Beneficenza Mendola a Favara. Hanno rovistato ovunque e, alla fine, hanno svaligiato i distributori automatici di snack e bevande. Con il passare dei giorni, grazie anche alla denuncia di un assessore, è diventato chiaro il danno subito dal Municipio di Favara nelle scorse notti. Non è escluso, ma non può esserci alcuna certezza, che ad agire possa essere la stessa "mano" che da mesi ormai colpisce sistematicamente scuole ed edifici pubblici della città dei Templi.

I vandali hanno di nuovo preso di mira i distributori automatici al liceo Politi, danneggiandoli e svuotandoli.

