Daniele, il ragazzo di Napoli che ha affrontato un pluritrapianto di cuore e fegato, è vivo grazie all’intervento eseguito all’ospedale Molinette di Torino. La rinascita di Daniele si deve a questa operazione pionieristica, la prima in Italia a combinare due trapianti così complessi. Ora, il giovane può parlare della sua esperienza e della lotta contro la malattia che lo aveva messo a rischio di perdere la vita.

Daniele adesso sorride, è salvo dopo un pluritrapianto unico al mondo, cuore e fegato, effettuato all’ospedale Molinette a Torino. Un anno fa, a Napoli, gli avevano detto che non c’era null’altro da fare che attendere la morte perché i suoi organi erano definitivamente compromessi. Però Daniele Cacciapuoti da Qualiano è uno che sa lottare: esperto informatico ha setacciato il web per cercare qualcuno che cancellasse la sua condanna a morte, l’ha trovato in un ospedale torinese, s’è messo nelle mani del cardiochirurgo Carlo Pace Napoleone e del cardiologo Giuseppe Annoni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Daniele, il ragazzo di Napoli salvato da un pluritrapianto: «Vi racconto la vita di mio figlio»

