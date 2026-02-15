Daniele il ragazzo di Napoli salvato da un pluritrapianto | Vi racconto la vita di mio figlio
Daniele, il ragazzo di Napoli che ha affrontato un pluritrapianto di cuore e fegato, è vivo grazie all’intervento eseguito all’ospedale Molinette di Torino. La rinascita di Daniele si deve a questa operazione pionieristica, la prima in Italia a combinare due trapianti così complessi. Ora, il giovane può parlare della sua esperienza e della lotta contro la malattia che lo aveva messo a rischio di perdere la vita.
Daniele adesso sorride, è salvo dopo un pluritrapianto unico al mondo, cuore e fegato, effettuato all’ospedale Molinette a Torino. Un anno fa, a Napoli, gli avevano detto che non c’era null’altro da fare che attendere la morte perché i suoi organi erano definitivamente compromessi. Però Daniele Cacciapuoti da Qualiano è uno che sa lottare: esperto informatico ha setacciato il web per cercare qualcuno che cancellasse la sua condanna a morte, l’ha trovato in un ospedale torinese, s’è messo nelle mani del cardiochirurgo Carlo Pace Napoleone e del cardiologo Giuseppe Annoni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Il figlio di Pietrangeli: "Le partite a calcio, Laver, le volanti per la Davis: vi racconto mio padre"
Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore»
Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, apre una finestra sulla sua carriera e sul mercato, condividendo dettagli sui propri investimenti e scelte.
Daniele, il ragazzo di Napoli salvato da un pluritrapianto: «Vi racconto la vita di mio figlio»
Argomenti discussi: Daniele De Rossi – Il video della conferenza; Cuore e fegato invertiti, ma Daniele vivrà grazie a un doppio trapianto lungo 17 ore; Daniele Lavia è tornato: una vittoria che vale più di una partita; Mezzo chilo di droga e bombe carta in casa, arrestato 21enne.
Daniele, il ragazzo di Napoli salvato da un pluritrapianto: «Vi racconto la vita di mio figlio»Daniele adesso sorride, è salvo dopo un pluritrapianto unico al mondo, cuore e fegato, effettuato all’ospedale Molinette a Torino. Un anno ... msn.com
Organi interni in posizione invertita, ragazzo di Napoli salvato con trapianto combinato a TorinoAll’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è stato realizzato un intervento senza precedenti a ... msn.com
Daniele, il ragazzo di Napoli salvato da un pluritrapianto: «Vi racconto la vita di mio figlio» facebook