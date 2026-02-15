Danica avrà il suo funerale | c' è la data

Danica Majkic, la donna senza dimora bosniaca morta circa un mese fa a Trieste, avrà il suo funerale lunedì 23 febbraio alle 12:20. La famiglia ha deciso di tenere la cerimonia nella chiesa di San Giovanni, dove sono previsti numerosi amici e volontari che l’avevano aiutata negli ultimi tempi.

Sarà il Comune ad occuparsi delle spese per l'organizzazione. Danica era scappata dalla Bosnia durante la guerra ed è deceduta a Trieste poco più di un mese fa Danica Majkic, la senzatetto bosniaca deceduta circa un mese fa a Trieste, avrà i suoi funerali. La data, come riporta Il Piccolo, è quella di lunedì 23 febbraio alle 12:20. Per l'ultimo saluto della donna, giunta in Italia ai tempi della guerra nell'ex Jugoslavia, si è mossa la comunità serba triestina. Ad officiare la cerimonia (che si terrà nella capella multireligiosa del cimitero di Sant'Anna, in via Costalunga) sarà infatti padre Rasko Radovic, parroco della chiesa di San Spiridione.🔗 Leggi su Triesteprima.it

