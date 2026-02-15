Dall’Inter al Barcellona il colpo di gennaio è servito

Un giocatore dell’Inter potrebbe trasferirsi al Barcellona durante la sessione di mercato di gennaio, a causa di un’offerta convincente. La trattativa è in corso e potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, portando un rinforzo importante ai catalani. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi.

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale del calciomercato con un giocatore dell’Inter che potrebbe finire al Barcellona per la seconda parte di campionato. Sono ore calde per quello che riguarda le trattative con il Barcellona che guarda in casa nerazzurra per rinforzare la propria rosa. Dall’Inter al Barcellona a gennaio (Ansa Foto) – tvplay.it Il Barcellona cerca rinforzi per la seconda parte di campionato e avrebbe individuato in un giocatore dell’Inter il possibile rinforzo da mettere a disposizione di Flick per la seconda parte di stagione. I catalani sembrano essere pronti ad un colpo da chiudere a stretto giro di posta con l’Inter disposta a parlarne. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Mercato Juve: colpo dall'Inter per i bianconeri? Potrebbe partire a gennaio visto il poco spazio…Novità importanti

Bastoni ha detto Sì al Barcellona: ecco quanto incassa l'InterAlessandro Bastoni al centro dei rumors di calciomercato Inter. In Spagna parlano di un accordo col Barcellona: affare da 80 milioni di euro

