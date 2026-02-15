Un giocatore dell’Inter potrebbe trasferirsi al Barcellona durante la sessione di mercato di gennaio, a causa di un’offerta convincente. La trattativa è in corso e potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, portando un rinforzo importante ai catalani. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi.

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale del calciomercato con un giocatore dell’Inter che potrebbe finire al Barcellona per la seconda parte di campionato. Sono ore calde per quello che riguarda le trattative con il Barcellona che guarda in casa nerazzurra per rinforzare la propria rosa. Dall’Inter al Barcellona a gennaio (Ansa Foto) – tvplay.it Il Barcellona cerca rinforzi per la seconda parte di campionato e avrebbe individuato in un giocatore dell’Inter il possibile rinforzo da mettere a disposizione di Flick per la seconda parte di stagione. I catalani sembrano essere pronti ad un colpo da chiudere a stretto giro di posta con l’Inter disposta a parlarne. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Dall'Inter al Barcellona, il colpo di gennaio è servito

