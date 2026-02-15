Dalle tiare ai choker abbiamo trovato i gioielli perfetti in stile Bridgerton per brillare come una debuttante

Il binge-watching della quarta stagione di Bridgerton ha portato molti appassionati a cercare ispirazioni per i loro look, spinti dalla voglia di brillare come le protagoniste della serie. Tra le tendenze più cercate, ci sono i gioielli che richiamano l’epoca Regency, come le corone e i choker eleganti. Un esempio? Un negozio di gioielli ha visto aumentare le vendite di accessori con dettagli raffinati e vintage, proprio negli ultimi giorni.