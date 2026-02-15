Dalle tiare ai choker abbiamo trovato i gioielli perfetti in stile Bridgerton per brillare come una debuttante
Il binge-watching della quarta stagione di Bridgerton ha portato molti appassionati a cercare ispirazioni per i loro look, spinti dalla voglia di brillare come le protagoniste della serie. Tra le tendenze più cercate, ci sono i gioielli che richiamano l’epoca Regency, come le corone e i choker eleganti. Un esempio? Un negozio di gioielli ha visto aumentare le vendite di accessori con dettagli raffinati e vintage, proprio negli ultimi giorni.
Cari, gentili lettori. Il binge-watching non è ancora finito, e, ammettiamolo, l’attesa del finale di questa quarta stagione si sta facendo attendere più del dovuto. Ma se le vicende amorose dei Bridgerton ci hanno tenuto incollate allo schermo, sono stati i costumi e, soprattutto, i gioielli a rubare letteralmente la scena. Se nelle stagioni passate abbiamo ammirato la delicatezza dei primi amori, Bridgerton 4 ha portato in scena una maturità stilistica che si riflette in gioielli dal carattere deciso. Dai simboli di potere delle matriarche ai pegni d’amore segreti delle nuove coppie, l’estetica di quest’anno abbandona la timidezza per abbracciare forme più strutturate e luminose. 🔗 Leggi su Dilei.it
