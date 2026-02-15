Dalle sbarre alla piazza di Don Gallo per rappare le loro storie difficili | detenuti minorenni e migranti cantano la voglia di riscatto

Don Gallo ha portato i detenuti minorenni e i migranti nelle strade della città per condividere le loro storie attraverso il rap. La scelta nasce dall’esigenza di dare voce a chi ha vissuto esperienze difficili e spesso invisibili. I giovani hanno scritto e cantato canzoni che raccontano le loro sfide quotidiane, dai sogni infranti alle difficoltà economiche. Uno di loro ha condiviso: “Dicono che i soldi non portano ai sogni, ma almeno il minimo per i miei bisogni.” La musica diventa così uno strumento di riscatto e di espressione, un modo per far ascoltare la propria realtà.

Tira fuori la tua vita. Gridala. Fanne una canzone rap. Così qualcuno la ascolterà. "Dicono che i soldi non portano ai sognima almeno il minimoper i miei bisogninon rubo per piacerema per i sogni di mammada quando ho nove anni metto i pensieri nella cannaDodici anni ho iniziato a spacciareQuattordici anni ero in carcere a scontare Quindici anni condannata a due anniLa mia vita è fatta solo di danni". Maria è stata ospite dell' Istituto Penale per minorenni di Pontremoli (Massa). Chissà se ha mai avuto un diario, se qualcuno le ha mai chiesto dei suoi anni tanto difficili. Ma non si può vivere senza raccontare, senza comunicare.