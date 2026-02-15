Dall’Aspromonte alla Sicilia la rotta privilegiata della droga che unisce le due regioni

La polizia ha smantellato una rete di traffico di droga che collega Calabria e Sicilia, arrestando 26 persone coinvolte. La scoperta deriva da un’indagine che ha seguito le rotte usate dai trafficanti per far arrivare sostanze stupefacenti dall’Aspromonte alle città siciliane. Gli investigatori hanno intercettato i movimenti di un gruppo che usava le aree di Cinquefrondi, Sinopoli e Bruzzano Zeffirio come punti di transito, prima di trasferire la droga a Messina. Durante le operazioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di stupefacente e armi.

La droga che unisce due Italie: l'asse Calabria-Sicilia nel mirino della giustizia. Un'operazione coordinata ha portato all'arresto di 26 persone accusate di far parte di una rete di spaccio che collega l'area tirrenica calabrese, tra Cinquefrondi, Sinopoli e Bruzzano Zeffirio, con Messina, in Sicilia. L'inchiesta conferma come lo Stretto di Messina sia un corridoio logistico consolidato per il traffico di droga, sfruttando la posizione strategica e le dinamiche criminali radicate in entrambe le regioni. L'indagine rivela un sistema ben organizzato con pagamenti in contanti e trasporti diretti. Dall'Aspromonte alla Sicilia, la rotta privilegiata della droga che unisce le due regioniLe ultime inchieste confermano una direttrice stabile tra il versante reggino e le piazze messinesi: trasporti organizzati, pagamenti diretti e una logistica che attraversa lo Stretto