Dalla vera censura a Lai al grottesco Pucci

Jimmy Lai, noto imprenditore favorevole alla democrazia, è stato condannato lunedì a Hong Kong a 20 anni di carcere per aver violato la legge sulla sicurezza nazionale. La sua condanna avviene nello stesso periodo in cui in Italia si discute accanitamente sulla censura al comico Andrea Pucci, noto per le sue battute satiriche. A pochi chilometri di distanza, in un altro mondo, Lai si trova dietro le sbarre, dopo un processo che ha suscitato molte polemiche. La differenza tra i due episodi evidenzia le diverse reazioni pubbliche e politiche in due paesi così vicini geograficamente, ma così

Firenze, 15 febbraio 2026 – Nello stesso universo in cui in Italia ci si indigna per la «censura» del comico Andrea Pucci in arte Pucci, Jimmy Lai, imprenditore ed editore pro democrazia, accusato di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale, è stato condannato lunedì scorso a Hong Kong a 20 anni di prigione. Una pena enorme per il 78 enne Lai, malato, fondatore tra le altre cose di Apple Daily, quotidiano pubblicato a Hong Kong dal 1995 al 2021, un tempo uno dei giornali in lingua cinese più venduti nell'ex colonia britannica, dal 1997 regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese.