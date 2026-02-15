Dal tajine al couscous Mohammed accende una luce al Quartiere Ferrovia

Mohammed ha portato sapori e colori del Nord Africa nel Quartiere Ferrovia di Foggia, causando entusiasmo tra i residenti. La sua passione per la cucina tradizionale si è tradotta in un nuovo ristorante, il Marrakech, aperto proprio il giorno di San Valentino. Durante l’inaugurazione, le persone hanno potuto assaggiare piatti tipici come il tajine e il couscous, creando un’atmosfera calda e accogliente nel quartiere.

Nel cuore pulsante di Foggia, il Quartiere Ferrovia si è illuminato di luci e suggestioni arabe nella serata di San Valentino, accompagnando l'avvio del Ristorante Marrakech. Situato in via Monfalcone 47, il primo ristorante arabo della provincia è stato inaugurato ufficialmente con il taglio del nastro dalla vice sindaca di Foggia Lucia Aprile. Alla cerimonia hanno preso parte anche l'assessore alla Sicurezza del Comune, Giulio De Santis, insieme a numerose figure istituzionali e cittadine. Erano presenti, tra gli altri, il consigliere comunale ed ex parlamentare Nunzio Angiola, don Marco Camiletti in rappresentanza dell'Arcivescovo, la delegata del rettore dell'Università Prof.