Dal museo Barbella alla Biennale di Roma 2026 | ecco gli artisti selezionati

Il museo Barbella di Chieti ha scelto dieci artisti per partecipare alla Biennale di Roma 2026, dopo aver valutato le loro opere. La selezione è avvenuta in seguito a una decisione della commissione, guidata dal critico Massimo Pasqualone, curatore dell’evento. La commissione ha scelto tre artisti tra quelli presentati, con l’obiettivo di valorizzare il talento locale e portare nuove espressioni artistiche alla manifestazione. La mostra al museo si è rivelata un passaggio importante per alcuni di loro, che ora si preparano a esporre a Roma.

Dal museo Barbella di Chieti alla Biennale di Roma 2026: sono dieci gli artisti selezionati. L'inaugurazione, si è tenuta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione dei 32 artisti in gara, dei 13 poeti selezionati, con un concerto di Vilma Campitelli, il tutto presentato da Orietta Spera. Soddisfatto il presidente della Biennale di Roma, Pino Chiovaro, che ha decantato le bellezze di Chieti e la magnificenza del museo Barbella, invitando tutti a piazza Navona il 16 maggio prossimo. Pasqualone ha ringraziato l'amministrazione comunale di Chieti e gli artisti in mostra, provenienti da tutta Italia: Giorgio Aimola, Diego Carchesio, Bruno Candeloro, Rosella Carloni, Anna Maria Cavacini, M.