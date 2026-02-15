Il cinema mostra spesso storie di ingiustizia, ma questa volta la realtà supera la finzione. La violenza e le persecuzioni che si verificano in alcune zone del mondo stanno portando alla luce drammi che molti preferirebbero ignorare. Ogni giorno, le notizie parlano di conflitti armati e violazioni dei diritti umani che lasciano senza parole.

La realtà quotidiana è angosciante: guerre, genocidi, crisi climatiche, ingiustizie sociali o derive autoritarie con letali repressioni, e crimini efferati si accumulano nelle cronache. Abbiamo davvero bisogno di film che ci facciano rivivere queste angosce? Io non ne sento il bisogno, mi basta guardare i notiziari. Mi piace il cinema che riflette le paure del mondo, ma se non indica vie di reazione o cambiamento concreto rischia di trasferire al pubblico impotenza e rassegnazione. Ecco perché mi sono sentito a disagio dopo aver visto film come The Animal Kingdom o Marty Supreme: ci mostrano conflitti forti ma spesso privi di un vero “percorso di azione”; raccontano crisi senza suggerire come affrontarla o trasformarla in responsabilità civica o anche solo personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal cinema alla realtà: quando la denuncia deve accompagnarsi a una reazione

Da bambino, il cinema rappresentava un mondo di fantasia e scoperta, un luogo di divertimento e sogni.

