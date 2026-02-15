Dai Puffi a Kiss Me Licia | Cristina D’Avena anima Civitanova Carnevale è quasi magia Foto-Vid

Cristina D’Avena ha portato allegria a Civitanova durante il Carnevale, un evento che coinvolge molte famiglie e appassionati di musica. La cantante ha interpretato alcune delle sue hit più amate, attirando un pubblico di tutte le età. Sul palco, tra cori e sorrisi, ha ricordato i personaggi dei Puffi e di Kiss Me Licia, creando un’atmosfera di festa e spensieratezza. La sua presenza ha reso il pomeriggio ancora più speciale, con molti giovani che si sono avvicinati per scattare foto e chiedere autografi.

Cristina D'Avena Illumina il Carnevale di Civitanova: Un Viaggio nella Nostalgia e nella Cittadinanza Attiva. Cristina D'Avena ha trasformato Civitanova Marche in un vibrante palcoscenico di ricordi il 15 febbraio 2026, portando con sé un'ondata di nostalgia per le generazioni cresciute con le sigle dei cartoni animati. L'evento, cuore pulsante del Carnevalando 2026, ha riempito piazza XX Settembre di famiglie, bambini e appassionati, culminando in un simbolico lancio di maxi palloni a testimonianza di un rinnovato senso di comunità. Un Corteo di Emozioni e Tradizioni. Il Carnevalando 2026 ha preso vita con un colorato corteo che ha sfilato per le vie del centro di Civitanova Marche.

Cristina D'Avena ha fatto ballare e cantare ieri sera al Pala Terni, dove si è tenuta la prima edizione del “Carnevale di San Valentino”.

La città di Senigallia si prepara a festeggiare la 42esima edizione del suo Carnevale.

