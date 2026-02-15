Da Monaco a Toronto marea anti-ayatollah Cambio di regime

A Monaco, oltre 250mila persone hanno manifestato contro l’Iran, chiedendo un cambio di regime. La protesta si è scatenata durante la Conferenza sulla sicurezza, che riunisce politici e esperti di tutto il mondo. I manifestanti hanno sventolato bandiere e gridato slogan per denunciare le repressioni e le violazioni dei diritti umani in Iran. Nel frattempo, a Toronto, si sono svolte altre proteste simili, rafforzando il fronte internazionale contro le politiche degli ayatollah.

Oltre 250mila persone in piazza a Monaco, dove è in corso la Conferenza sulla sicurezza che riunisce centinaia di leader mondiali per discutere le principali sfide globali. Strade piene anche a Toronto, Los Angeles, Amsterdam, Roma e in più di 50 città in giro per il mondo, per dire «no» al regime degli ayatollah in Iran. Si tratta delle più imponenti manifestazioni contro la dittatura da quando gli iraniani hanno avviato il 28 dicembre le manifestazioni contro la dittatura, che hanno già provocato oltre 50mila arresti e sono culminate nel bagno di sangue di inizio gennaio, quando in appena due giorni sono state uccise oltre 36mila persone.