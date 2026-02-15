Dà di matto durante il controllo e manda ko un agente di polizia

Durante un controllo antidroga a Bolzano, un uomo si è messo in crisi e ha aggredito un agente di polizia, che è rimasto ferito e ha avuto bisogno di assistenza medica. L’uomo si è scagliato contro gli agenti, creando scompiglio e causando un intervento rapido delle forze dell’ordine. Uno degli agenti è stato colpito e ha subito lesioni che richiederanno più di una settimana di cure.

Un controllo antidroga a Bolzano è finito con un poliziotto che ha dovuto ricorrere alle cure mediche (e ne avrà per più di una settimana). È quanto successo nel pomeriggio dello scorso 13 febbraio in piazza Verdi, nel capoluogo altoatesino, dove la polizia ha interrotto un'attività di spaccio segnalata da alcuni passanti. Affari stoppati, quindi, per due nordafricani: si tratta di un marocchino di 31 anni, con precedenti e irregolare sul territorio dello Stato, trovato con 15 grammi di hashish (e per questo denunciato). Vista la sua situazione di clandestinità, nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale, a seguito del quale sarà disposto il suo rimpatrio.