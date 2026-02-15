Curling maschile Italia senza problemi con la Cechia | finisce 10-5

L’Italia ha dominato la partita di curling contro la Repubblica Ceca, vincendo con un punteggio di 10-5. La squadra di Mosaner ha mantenuto il ritmo fin dall’inizio, conquistando punti in modo costante e senza lasciare spazio agli avversari. La vittoria rafforza la posizione degli azzurri nel torneo e dimostra la loro determinazione. La partita si è svolta nel palazzetto di Lillehammer, davanti a un pubblico appassionato.

Un’altra grande serata di curling maschile attendeva l’Italia di Mosaner: non ci sono stati problemi contro la Cechia, cosa è successo L’Italia non molla, neanche nel curling maschile. Dopo un ottimo inizio, gli Azzurri hanno dovuto fare i conti con due batoste niente male contro Germania e Norvegia. La partenza nel round robin, però, aveva lasciato delle sensazioni piuttosto positive e soprattutto un livello di gioco che pareva poter dare del filo da torcere a tutti. Per questo la sfida alla Cechia sembrava fin dall’inizio assolutamente alla portata. Si tratta della squadra fanalino di coda del torneo e che sembra di una categoria inferiore rispetto all’Italia.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa sera gli azzurri di curling hanno dominato la partita contro la Repubblica Ceca, vincendo con un punteggio di 8-2.

Curling, l’Italia perde l’oro all’ultimo tiro: bronzo in vista - 1mattina News 10/02/2026

