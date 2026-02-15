Curling | la Gran Bretagna vince ancora nella sesta sessione maschile bene gli USA

La squadra di curling maschile della Gran Bretagna ha ottenuto una vittoria decisiva, battendo gli avversari con un punteggio di 10-7 durante la sesta sessione. La sconfitta degli italiani contro la Norvegia, con un ultimo end in cui i norvegesi hanno segnato quattro punti, ha complicato le loro possibilità di avanzare nel torneo di Milano Cortina 2026. Gli Stati Uniti, invece, si sono dimostrati in buona forma e hanno ottenuto un risultato positivo nella stessa sessione.

Non una buona mattina per gli amanti italiani del curling. La squadra maschile ha infatti incasellato la seconda sconfitta nel Round Robin valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cedendo il passo per 10-7 alla Norvegia complice un proficuo ultimo end in cui i nordici hanno messo a referto ben quattro punti. In contemporanea a quello degli azzurri si sono disputati altri due match di non meno importanza. La Svezia è infatti caduta per la quarta volta in questo torneo venendo battuta in nove mani dagli Stati Uniti, abili ad imporsi per 8-5 ben confezionando la prima parte di sfida, dove ha arginato al meglio la trama offensiva scandinava. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling: la Gran Bretagna vince ancora nella sesta sessione maschile, bene gli USA Curling, non solo Italia: anche la Svezia cade nella quarta sessione del doppio misto alle Olimpiadi. Bene la Gran Bretagna A Cortina si conclude una sessione decisiva nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Curling, la Gran Bretagna batte l’Estonia alle Olimpiadi. Bene gli USA La Gran Bretagna vince contro l’Estonia nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. How many perfect curling shots will we see at #MilanoCortina2026 #Olympics #Curling Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia maschile supera l’ostica Gran Bretagna nel secondo incontro di girone; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Italia da sballo! Dopo la Svezia, battuta anche la Gran Bretagna per 9-7; Curling, la Gran Bretagna continua a volare alle Olimpiadi. L’Italia se la gioca per la semifinale, la Norvegia tallona. LIVE Italia-Gran Bretagna 9-7, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri superano anche i campioni mondiali!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19.05 11.48 Per ora è tutto, grazie per averci seguito, ... oasport.it Curling maschile, Italia da sogno: battuta la Gran Bretagna 9-7, azzurri a punteggio pienoSeconda vittoria in due partite per la Nazionale maschile di curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo il successo sulla Svezia, gli azzurri superano anche ... sportface.it I paesi del formato E3 - Francia, Germania e Gran Bretagna - non si fidano di Trump e accelerano sullo scudo nucleare alternativo a quello americano. Gelo di Palazzo Chigi. Crosetto: "Dagli Usa la migliore protezione del mondo. Continuiamo a usare quello" facebook Secondo i servizi segreti di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi, l'oppositore russo morto il 16 febbraio del 2024 in una colonia penale siberiana sarebbe stato avvelenato da una neurotossina derivata dalle rane freccia dell’Ecuador x.com