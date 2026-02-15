Curiosità | Liqueedo lancia English Rose il suo nuovo singolo
Liqueedo, nome d’arte di Arturo Molinara, ha deciso di pubblicare il suo nuovo singolo, “English Rose”, perché vuole raggiungere un pubblico più ampio. La canzone, arrivata in radio venerdì 13 febbraio, parla di un amore fragile e delicato, proprio come la rosa inglese che dà il titolo al brano.
Con toni semplici e autentici, la canzone fa emozionare gli ascoltatori, scandita da chitarre acustiche e elettriche, accompagnate dal basso profondo e da una batteria funzionale al brano.
