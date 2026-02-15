Curiosità in vendita per 1 milione di euro la struttura dell' ex clinica Salus

L'ex clinica Salus, chiusa dopo più di venticinque anni di attività, è stata messa in vendita a un milione di euro. La struttura, situata sul Lungomare Colombo, ha visto passare numerosi atleti e personaggi pubblici nel corso degli anni, lasciando un segno nel panorama locale. La vendita riguarda l’intera struttura, che recentemente ha cessato le sue attività di assistenza sanitaria.

Ha chiuso i battenti la storica clinica che per oltre venticinque anni si è intrecciata con la storia della salute e dello sport italiano grazie alle attività della famiglia Carmando Ha chiuso i battenti la storica clinica che per oltre venticinque anni si è intrecciata con la storia della salute e dello sport italiano grazie alle attività della famiglia Carmando E' stata messa in vendita per 1 milione di euro, la struttura dell'ex clinica Salus sul Lungomare Colombo a cui, per oltre venticinque anni si sono intrecciati la "storia" della salute e dello sport italiano grazie alle attività della famiglia Carmando.🔗 Leggi su Salernotoday.it

L’amministrazione di Ravenna ha deciso di investire oltre un milione di euro per il rinnovo dello Stadio Benelli, una struttura considerata obsoleta.

La ex clinica ostetrica Salus di Siena ha cambiato destinazione: oggi ospita una Residenza sanitaria assistita per 54 anziani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.