Cuori 3 anticipazioni quinta puntata di lunedì 16 febbraio 2026
La Rai ha trasmesso la terza stagione di Cuori, portando sullo schermo le vicende dei medici dell’ospedale di Roma, a quasi due settimane dall’annuncio ufficiale. La serie torna in prima serata, con nuovi episodi che promettono colpi di scena e emozioni forti. La quinta puntata, in programma lunedì 16 febbraio, si avvicina rapidamente, lasciando i fan in attesa di scoprire cosa succederà ai protagonisti.
© US Rai E’ finita l’attesa per la messa in onda della terza stagione di Cuori, al via su Rai 1 da domenica 1° febbraio 2026. Sei nuove puntate che vedranno ancora al centro della scena Delia Brunello e Alberto Ferrari, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari. Diverse le new entry nella serie diretta da Riccardo Donna: da Giulio Scarpati, chiamato a interpretare il misterioso sensitivo Gregorio Fois, a Giorgia Solari nelle vesti della pneumologa Roberta Gallo, passando per Carolina Sala, volto della cantante Irma. Di seguito le trame degli episodi, aggiornate di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Cuori 3, anticipazioni quinta puntata del 16 febbraio: Delia lascia casa, Alberto si dimette
Delia lascia la sua abitazione e Alberto si dimette dal lavoro a causa dei recenti eventi che hanno scosso la loro vita.
Cuori 3, anticipazioni terza puntata di lunedì 9 febbraio 2026
Dopo settimane di attesa, lunedì 9 febbraio va in onda la terza puntata di Cuori 3.
