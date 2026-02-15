La Rai ha trasmesso la terza stagione di Cuori, portando sullo schermo le vicende dei medici dell’ospedale di Roma, a quasi due settimane dall’annuncio ufficiale. La serie torna in prima serata, con nuovi episodi che promettono colpi di scena e emozioni forti. La quinta puntata, in programma lunedì 16 febbraio, si avvicina rapidamente, lasciando i fan in attesa di scoprire cosa succederà ai protagonisti.

© US Rai E’ finita l’attesa per la messa in onda della terza stagione di Cuori, al via su Rai 1 da domenica 1° febbraio 2026. Sei nuove puntate che vedranno ancora al centro della scena Delia Brunello e Alberto Ferrari, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari. Diverse le new entry nella serie diretta da Riccardo Donna: da Giulio Scarpati, chiamato a interpretare il misterioso sensitivo Gregorio Fois, a Giorgia Solari nelle vesti della pneumologa Roberta Gallo, passando per Carolina Sala, volto della cantante Irma. Di seguito le trame degli episodi, aggiornate di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cuori 3, anticipazioni quinta puntata di lunedì 16 febbraio 2026

Delia lascia la sua abitazione e Alberto si dimette dal lavoro a causa dei recenti eventi che hanno scosso la loro vita.

Dopo settimane di attesa, lunedì 9 febbraio va in onda la terza puntata di Cuori 3.

La notte nel cuore Anticipazioni Martedì 25 Novembre:Cihan colpisce Halil,Sevilay scopre la malattia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.