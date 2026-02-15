Il cuore trapiantato del bambino di due anni a Napoli ha smesso di funzionare, lasciando la madre senza parole e con poche speranze. La famiglia spera ancora in un miracolo, mentre i medici cercano nuove soluzioni per salvare il piccolo. La situazione si fa sempre più critica e la corsa contro il tempo continua.

"> Trapianto di cuore a Napoli: La situazione del bambino di due anni si complica. Le condizioni di un bambino di due anni, attualmente ricoverato presso l’ospedale Monaldi di Napoli, sembrano peggiorare. Il piccolo era stato sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso dicembre, ma il nuovo organo si è rivelato danneggiato. A lanciare un appello disperato per un nuovo trapianto è la madre del bambino, la signora Patrizia. Un appello disperato da una madre in difficoltà. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, la mamma del piccolo ha espresso la sua angoscia: “Mio figlio è sempre più grave, voglio un cuore per lui. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cuore trapiantato non ha funzionato, la madre del bimbo di 2 anni spera in un miracolo.

La direzione della cardiochirurgia del Monaldi di Napoli è stata sospesa.

La madre di un bambino in attesa di un cuore nuovo si trova di fronte a una corsa contro il tempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.