Cuore trapiantato non ha funzionato la madre del bimbo di 2 anni spera in un miracolo
Il cuore trapiantato del bambino di due anni a Napoli ha smesso di funzionare, lasciando la madre senza parole e con poche speranze. La famiglia spera ancora in un miracolo, mentre i medici cercano nuove soluzioni per salvare il piccolo. La situazione si fa sempre più critica e la corsa contro il tempo continua.
Trapianto di cuore a Napoli: La situazione del bambino di due anni si complica. Le condizioni di un bambino di due anni, attualmente ricoverato presso l'ospedale Monaldi di Napoli, sembrano peggiorare. Il piccolo era stato sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso dicembre, ma il nuovo organo si è rivelato danneggiato. A lanciare un appello disperato per un nuovo trapianto è la madre del bambino, la signora Patrizia. Un appello disperato da una madre in difficoltà. In un'intervista rilasciata a Il Mattino, la mamma del piccolo ha espresso la sua angoscia: "Mio figlio è sempre più grave, voglio un cuore per lui.
Cuore danneggiato trapiantato al bimbo di due anni: sospesa la direttirce di Cardiochirurgia del Monaldi. Si spera nella “lista europea”
La direzione della cardiochirurgia del Monaldi di Napoli è stata sospesa.
La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Aspettavamo quel trapianto da 2 anni. Ora attendiamo un miracolo, entro 48 ore»
