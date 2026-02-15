Cuore bruciato guerra tra ospedali
Il cuore di Tommaso è stato gravemente danneggiato, e i medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma hanno deciso che non può più essere sottoposto a trapianto. La diagnosi arriva dopo settimane di tentativi, mentre il bambino di otto anni lotta contro una grave forma di miocardite. La sua famiglia si trova ora di fronte a una scelta difficile, mentre l’ospedale cerca di trovare nuove strade per salvargli la vita.
Il piccolo Tommaso «non è più trapiantabile». Il parere dei medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma arriva come una lama. Ma non viene interpretato come un verdetto definitivo. Nè dai medici dell'ospedale Monaldi di Napoli, che restano fermi sulla loro posizione e sostengono che il bambino sia ancora operabile, né dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi che tuttavia precisa: «A operare non sarà lo stesso medico che, immagino, sia tra i sei indagati». Da Roma non sarebbe arrivata nessuna comunicazione scritta ma solo orale. E, in qualche modo, questa piccola sfumatura lascerebbe intravedere ancora uno spiraglio di speranza.
Per il bimbo col cuore "bruciato" adesso è scontro tra i medici
Il bambino di due anni, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore “bruciato” a causa di gravi danni, e ora i medici si scontrano sulle prossime mosse terapeutiche.
Bambino col cuore “bruciato”: Tommasino resta in lista trapianto tra pareri opposti e indagini
Tommasino, un bambino di cinque anni con il cuore danneggiato, resta in lista per il trapianto dopo essere stato in terapia intensiva per 50 giorni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Trapianto cuore bruciato, indagati sei tra medici e paramedici dai pm di Napoli. Il bimbo sta peggiorandoSi tratta dei componenti delle equipe che hanno effettuato l’espianto dell’organo a Bolzano e il trapianto a Napoli ... ilfattoquotidiano.it
Il bimbo del cuore bruciato non è più trapiantabile: il verdetto dei medici dell’ospedale Bambin GesùI medici del Bambin Gesù confermano che non ci sono più condizioni cliniche per un nuovo intervento salvavita per il piccolo paziente ... ilfattoquotidiano.it
