cuore bruciato guerra tra ospedali

Il cuore di Tommaso è stato gravemente danneggiato, e i medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma hanno deciso che non può più essere sottoposto a trapianto. La diagnosi arriva dopo settimane di tentativi, mentre il bambino di otto anni lotta contro una grave forma di miocardite. La sua famiglia si trova ora di fronte a una scelta difficile, mentre l’ospedale cerca di trovare nuove strade per salvargli la vita.

Il piccolo Tommaso «non è più trapiantabile». Il parere dei medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma arriva come una lama. Ma non viene interpretato come un verdetto definitivo. Nè dai medici dell'ospedale Monaldi di Napoli, che restano fermi sulla loro posizione e sostengono che il bambino sia ancora operabile, né dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi che tuttavia precisa: «A operare non sarà lo stesso medico che, immagino, sia tra i sei indagati». Da Roma non sarebbe arrivata nessuna comunicazione scritta ma solo orale. E, in qualche modo, questa piccola sfumatura lascerebbe intravedere ancora uno spiraglio di speranza.

