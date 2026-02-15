Cuore bruciato – Dal prelievo al trapianto | le ombre le omissioni e l’attesa per un miracolo Il ministro | Quanto è accaduto è inaccettabile

Il ministro della Salute ha denunciato che un errore nel prelievo di cuore ha causato un grave problema nel percorso di trapianto, lasciando molte persone in attesa di un miracolo. Un caso che ha sollevato forti critiche e ha messo in luce le falle nel sistema sanitario. Un dettaglio concreto è che alcuni pazienti si sono trovati ad aspettare mesi senza una soluzione, a causa di omissioni e ritardi nelle procedure.

“Quanto è accaduto è inaccettabile e attendiamo di verificare le responsabilità. Detto ciò, ribadisco che la sicurezza delle cure è un impegno costante a tutti i livelli, cioè ministero, Regioni, aziende sanitarie e ospedaliere, per garantire che ogni paziente riceva sempre la migliore assistenza con il minimo rischio di danno alla salute”. In un’intervista a La Repubblica, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è netto. Ma il caso del cuore da trapiantare a un bimbo e “bruciato” durante il trasporto con il ghiaccio non è solo una devastante colpa medica. Quanto accaduto scuote la sanità italiana e riaccende il dibattito sulla sicurezza dei trapianti, ed è particolarmente grave perché alla madre del piccolo non è stato detto subito il vero motivo per cui il cuore, arrivato da Bolzano, non funzionava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli si trova in condizioni critiche mentre le indagini cercano di scoprire come abbia subito il danno al cuore.

