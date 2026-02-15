Cuggiono | crolla palazzina abbandonata indagini sulla sicurezza degli edifici e rischi per l’area Nessun ferito

A Cuggiono, una vecchia palazzina abbandonata è crollata, causando preoccupazioni sulla stabilità degli edifici nella zona. La struttura, senza residenti e da tempo inutilizzata, si è improvvisamente sgretolata, creando una nube di polvere e detriti. Le autorità stanno verificando se altri edifici vicini presentino rischi simili, mentre nessuno è rimasto ferito.

Cuggiono, crolla una palazzina abbandonata: indagini in corso e un allarme sulla sicurezza del territorio. Una palazzina disabitata è crollata improvvisamente questa mattina, 15 febbraio 2026, a Cuggiono, nel Milanese. L’incidente, avvenuto in via San Rocco intorno alle 9:30, non ha fortunatamente causato feriti, ma ha riacceso i riflettori sulla precaria condizione di numerosi edifici abbandonati e sui rischi che comportano per la sicurezza pubblica. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, volontari e tecnici dell’Ats per la messa in sicurezza dell’area e l’avvio delle indagini. L’intervento dei soccorsi e la verifica dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu Procida, crolla un muro a Palazzo D’Avalos: nessun ferito, area messa in sicurezza Questa mattina si è verificato il crollo di un muro all’interno di Palazzo D’Avalos, a Procida. Colle San Magno, crolla parte di una palazzina: nessun ferito Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Palazzina abbandonata crolla improvvisamente nel MilaneseUna palazzina abbandonata è crollata nella mattinata di oggi a Cuggiono, nel Milanese. L’episodio si è verificato intorno alle 9.30 in via San Rocco, dove parte della struttura è improvvisamente ... milanotoday.it AUGURI DI FELICE COMPLEANNO. Angelo Branduardi (Cuggiono, 12 febbraio 1950) è un cantautore, violinista, chitarrista, compositore e polistrumentista italiano. Come cantautore si formò alla scuola milanese, anche se ricercò un nuovo genere musicale c facebook