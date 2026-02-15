Cuba per la crisi salta il festival dei sigari

Cuba ha deciso di cancellare il Festival del Sigaro, un evento importante per l’economia locale, a causa della crisi economica che attraversa l’isola. La decisione, presa in risposta alle difficoltà finanziarie, colpisce un settore chiave come quello del tabacco, che rappresenta una tradizione e una fonte di guadagno per molti produttori. La manifestazione, prevista ogni anno a L’Avana, avrebbe attirato turisti e appassionati da tutto il mondo, ma quest’anno non si terrà.

Cuba sull'Orlo: Il Festival del Sigaro Cancellato, Simbolo di una Crisi Profonda. L'annullamento del Festival del Sigaro cubano, evento di rilevanza economica cruciale per l'isola caraibica, segna un momento di svolta preoccupante. La decisione, presa a metà febbraio 2026, riflette una crisi economica sempre più grave e le crescenti difficoltà del governo nel sostenere un settore vitale per le entrate statali. La tradizionale asta di sigari pregiati, che attirava collezionisti e appassionati da tutto il mondo, è stata sospesa, evidenziando le sfide che Cuba deve affrontare. Un Pilastro Economico in Caduta Libera.