Crollo Casoria ancora 86 persone senza casa

Sono passate tre settimane dal crollo di una palazzina a Casoria e ci sono ancora oltre 80 persone senza casa. Oggi, 15 febbraio, si è svolta una riunione di aggiornamento, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari alla quale hanno preso parte il sindaco di Casoria Raffale Bene, l’assessore regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, i rappresentanti dei vigili del fuoco, dell’Asl competente e delle forze dell’ordine. Secondo dati della Prefettura, risulterebbero ancora senza abitazione all’incirca 83 persone pari a 26 nuclei familiari, dato che è destinato a ridursi già nel corso di questa settimana, grazie alle verifiche programmate.🔗 Leggi su Napolitoday.it

