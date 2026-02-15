Crolla l’Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno a causa di mareggiate e piogge | il video

Da ilfattoquotidiano.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, è crollato durante la notte a causa delle intense mareggiate e delle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla zona. Le tempeste hanno indebolito la roccia, portando alla distruzione della famosa formazione naturale che si trovava a pochi metri dalla riva. Un video mostra le onde che si infrangono con forza contro le strutture, contribuendo alla sua definitiva rovina.

Nella notte è crollato l’ Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, nel Leccese. Noto anche come ‘arco dell’amore’, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo, avvenuto durante le violente mareggiate e le piogge dei giorni scorsi, rappresenta il danno più significativo subìto dal paesaggio costiero della zona. “Un brutto risveglio questa mattina a Torre Sant’Andrea: è caduto l’arco. Che dramma. Inevitabile, ma è sempre un colpo al cuore”, il commento di Francesco Stella, assessore al Turismo di Melendugno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

crolla l8217arco dei faraglioni di sant8217andrea a melendugno a causa di mareggiate e piogge il video

© Ilfattoquotidiano.it - Crolla l’Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno a causa di mareggiate e piogge: il video

Crolla l’iconico Arco dell’Amore dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, simbolo del Salento: il boato e poi il crollo a causa del ciclone Oriana

Salento, crolla l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea: cancellato un simbolo della costa

L’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, è crollato a causa delle intense piogge e delle onde violente degli ultimi giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Balcone a rischio crollo in piazza della Rocca a Viterbo | FOTO; Capranica, crolla parte del tetto del Duomo di San Giovanni Evangelista; Vanoli pazzesca, Cantù crolla!; Eurolega, la Virtus crolla a Istanbul: l'Efes si impone di 31 punti e il play-in è sempre più lontano.

crolla l arco deiSalento, crolla il celebre arco degli innamorati a Sant’AndreaIl maltempo ha cancellato uno dei tratti costieri più iconici del Salento. L’imponente arco dei faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno noto anche come arco dell’Amore, si è completamente sbriciolato ... tg.la7.it

crolla l arco deiCrolla in mare l'arco degli innamorati di MelendugnoAGI - Nella notte di San Valentino è crollato l’arco degli innamorati, uno dei monumenti naturali più famosi della costa Adriatica. Il maltempo ha cancella uno dei tratti costieri più iconici del Sa ... msn.com