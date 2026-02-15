Crolla l’Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno a causa di mareggiate e piogge | il video

L’Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, è crollato durante la notte a causa delle intense mareggiate e delle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla zona. Le tempeste hanno indebolito la roccia, portando alla distruzione della famosa formazione naturale che si trovava a pochi metri dalla riva. Un video mostra le onde che si infrangono con forza contro le strutture, contribuendo alla sua definitiva rovina.

Nella notte è crollato l' Arco dei Faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno, nel Leccese. Noto anche come 'arco dell'amore', si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo, avvenuto durante le violente mareggiate e le piogge dei giorni scorsi, rappresenta il danno più significativo subìto dal paesaggio costiero della zona. "Un brutto risveglio questa mattina a Torre Sant'Andrea: è caduto l'arco. Che dramma. Inevitabile, ma è sempre un colpo al cuore", il commento di Francesco Stella, assessore al Turismo di Melendugno.