Croce di Cava auto smembrata e abbandonata nel bosco
Le guardie ambientali Anpana di Salerno hanno scoperto un’auto Fiat 126 smontata e lasciata nel bosco di Croce di Cava, probabilmente abbandonata dopo un tentativo di smaltimento illecito di rifiuti. La vettura si trovava senza molte parti e con evidenti segni di vandalismo, a pochi metri da un sentiero frequentato da escursionisti.
Le guardie ambientali Anpana del Coordinamento Provinciale di Salerno hanno ritrovato un'auto abbandonata, modello Fiat 126 nei boschi, privata di pezzi meccanici e di carrozzeria, esattamente in località Croce di Cava. È un evento cronachistico frequente, che configura degrado ambientale e inquinamento: le guardie hanno segnalato alle autorità il fatto, per la rimozione della vettura, evitando ulteriore inquinamento.
