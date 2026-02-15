Criticità per la sicurezza Chiuso il locale Swamp Ora si metterà in regola

La discoteca Swamp di Nazzano ha chiuso i battenti dopo che la Commissione pubblico spettacolo ha rilevato problemi di sicurezza. La proprietà ha deciso di mettere in regola il locale per evitare ulteriori chiusure. Nei giorni scorsi, i controlli hanno evidenziato carenze nelle uscite di emergenza e nelle strutture antincendio, costringendo gli operatori a sospendere le attività.

Non c'è pace per la discoteca Swamp di Nazzano. Stavolta la proprietà ha dovuto chiudere il locale perché non ha superato l'esame della Commissione pubblico spettacolo. Anche nel Comune dopo la strage di Cras - Montana sono scattati i controlli all'interno di quei locali che fanno dell'intrattenimento la loro principale attività, come appunto locali da ballo, discoteche e discobar. Lo scopo è quello di prevenire incendi nei locali dove giovani e meno giovani vanno a divertirsi. Durante il sopralluogo della Commissione pubblico spettacolo all'interno del locale di via del Bravo, sarebbero emerse delle criticità che hanno imposto una temporanea chiusura del locale.