Crisi profonda per l' Avellino sconfitta shock contro l' ultima in classifica | basta con questo scempio!

L’Avellino subisce una sconfitta inattesa contro l’ultima in classifica, una battuta d’arresto che fa infuriare i tifosi. La Curva Sud canta forte: “Questa piazza va rispettata”, mentre il pubblico si stringe attorno alla squadra, delusa per la prestazione. La partita si è giocata tra tensione e errori, con i giocatori che non sono riusciti a rispondere alle aspettative.

“Questa piazza va rispettata”: il coro della Curva Sud, vibrante e chiaro, riecheggia nel Partenio-Lombardi come un monito amaro. Mai come oggi, infatti, il pronostico è stato tradito in maniera così clamorosa. L’Avellino di Raffaele Biancolino cade contro l’ultima della classe, una squadra che in stagione aveva raccolto appena due vittorie. Un risultato che segna, senza attenuanti, quello che sembra il punto più basso della stagione biancoverde. Il match è stato un compendio di disattenzioni, lentezza e imprecisioni: una squadra incapace di reagire, di trovare spazi, di imporre il proprio gioco persino nelle fasi più favorevoli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

