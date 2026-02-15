Crisi idrica e accuse Aica respinge le polemiche | Mai detto che è una città illegale ecco la verità su Canicattì
Aica ha negato le accuse sulla gestione idrica di Canicattì, chiarendo di non aver mai dichiarato che la città sia illegale. La decisione arriva dopo le polemiche sollevate dai residenti, che lamentano lunghi periodi di carenza d'acqua. L’azienda ha spiegato che i problemi attuali derivano da interventi di riparazione e manutenzione in corso, senza attribuire colpe specifiche. Durante un incontro pubblico, i rappresentanti di Aica hanno illustrato le azioni in atto per migliorare la distribuzione dell’acqua, mostrando i lavori programmati e i tempi previsti.
L’azienda parla di competenze e responsabilità, rivendica interventi, finanziamenti e lavori già avviati sulla rete indicando anche le azioni messe in campo per garantire il servizio ai cittadini Un intervento deciso, che parla di responsabilità, competenze e soprattutto che cristallizza lo stato degli interventi sulla rete idrica di Canicattì. Aica rompe il silenzio e ricostruisce il quadro operativo dell’azienda dopo le polemiche e le tensioni scaturite dal “Caso Canicattì”. Per prima cosa Aica ricorda di non avare competenza su pozzi privati né poteri autorizzativi o di controllo su attività irregolari legate alla distribuzione dell’acqua.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Crisi idrica e rischio rubinetti chiusi, la Regione convoca Aica e Siciliacque
La Regione convoca Aica e Siciliacque in seguito alle preoccupazioni sulla crisi idrica e il rischio di interruzioni della fornitura di acqua nel territorio di Agrigento.
Crisi idrica a Canicattì, lo sfogo di un cittadino: “Quindici giorni senz’acqua e costi fino a 100 euro per le autobotti”
A Canicattì, la crisi dell’acqua non si ferma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dissalatore a Porto Empedocle, Carmina accusa: Nessuna autorizzazione e rischio per mare e turismo - AgrigentoNotizie; Il presidente sudafricano promette di concentrarsi su criminalità e crisi idrica; Ancora minacce (anche di morte) sia direttamente che sui social per Vincenzo Corbo: presentato un esposto - AgrigentoNotizie; Dissalatore di Porto Empedocle, il sindaco si schiera col comitato e minaccia di far mettere i sigilli - AgrigentoNotizie.
Crisi idrica a Ribera (AG), Daino: I fiumi esondano e il lago Gorgo è vuoto. Il paradosso sicilianoNon c’è pace per gli agricoltori e produttori della zona del riberese nemmeno quando la stagione invernale fa registrare numerose piogge che avrebbero potuto risolvere i problemi atavici delle irriga ... ilsicilia.it
La crisi idrica approda a Mattino 5: la rabbia dei cittadini in piazza DanteLe telecamere della trasmissione televisiva Mattino 5 sono state oggi a Canicattì per occuparsi delle vicende legate alla drammatica crisi idrica che sta vivendo la città. Nonostante il maltempo un ... lasicilia.it
CRISI IDRICA SUL SAVUTO, A RISCHIO L'IRRIGAZIONE DELLA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA IGP Le piogge intense danneggiano la condotta del Consorzio di Bonifica: oltre 700 ettari e 400 aziende tra Campora San Giovanni e Nocera Terinese in allarme facebook