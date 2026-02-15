Crisi idrica e accuse Aica respinge le polemiche | Mai detto che è una città illegale ecco la verità su Canicattì

Aica ha negato le accuse sulla gestione idrica di Canicattì, chiarendo di non aver mai dichiarato che la città sia illegale. La decisione arriva dopo le polemiche sollevate dai residenti, che lamentano lunghi periodi di carenza d'acqua. L’azienda ha spiegato che i problemi attuali derivano da interventi di riparazione e manutenzione in corso, senza attribuire colpe specifiche. Durante un incontro pubblico, i rappresentanti di Aica hanno illustrato le azioni in atto per migliorare la distribuzione dell’acqua, mostrando i lavori programmati e i tempi previsti.

L’azienda parla di competenze e responsabilità, rivendica interventi, finanziamenti e lavori già avviati sulla rete indicando anche le azioni messe in campo per garantire il servizio ai cittadini Un intervento deciso, che parla di responsabilità, competenze e soprattutto che cristallizza lo stato degli interventi sulla rete idrica di Canicattì. Aica rompe il silenzio e ricostruisce il quadro operativo dell’azienda dopo le polemiche e le tensioni scaturite dal “Caso Canicattì”. Per prima cosa Aica ricorda di non avare competenza su pozzi privati né poteri autorizzativi o di controllo su attività irregolari legate alla distribuzione dell’acqua.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La Regione convoca Aica e Siciliacque in seguito alle preoccupazioni sulla crisi idrica e il rischio di interruzioni della fornitura di acqua nel territorio di Agrigento.

A Canicattì, la crisi dell’acqua non si ferma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.