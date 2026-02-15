Cremonese-Genoa | Nicola carico per il fondamentale incontro salvezza di domani

Davide Nicola si mostra molto motivato prima della partita tra Cremonese e Genoa, in programma domani. La sua determinazione deriva dalla necessità di conquistare punti importanti per la salvezza della squadra. L’allenatore ha parlato con entusiasmo di come il gruppo stia lavorando duramente in allenamento, sperando di invertire il trend negativo delle ultime settimane.

Le dichiarazioni di Mister Davide Nicola alla vigilia di Cremonese-Genoa. Mister Davide Nicola ha tenuto una conferenza stampa prima della partita Cremonese-Genoa, in programma domani allo Stadio Zini con fischio d'inizio fissato per le 15. Il tecnico rossoblù ha sottolineato l'importanza della sfida, dichiarando: "Sappiamo che raggiungendo il nostro obiettivo renderemmo felici sia noi che una città intera, e ogni partita è un'occasione per fare un passo in avanti". Il contesto della partita è particolarmente significativo per il Genoa, che mira a ottenere risultati positivi per risalire la classifica.

Nicola ha chiamato 23 giocatori per la partita contro il Genoa, che si giocherà domenica.

La Cremonese e il Genoa si affrontano in una partita decisiva per la salvezza, dato che entrambe le squadre sono a quota 23 punti e rischiano di retrocedere.

