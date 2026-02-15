‘Creare ponti’ | ciclo di incontri a Predappio

La commissione cultura del Vicariato del Rabbi ha organizzato un ciclo di incontri a Predappio per rispondere all’invito di Papa Leone XIV di “creare ponti”. La serie di eventi coinvolge le parrocchie dell’omonima valle, Grisignano, San Lorenzo in Noceto, Premilcuore e tutte le frazioni, tra cui San Zeno. L’obiettivo è favorire il dialogo tra le comunità locali, rafforzando i legami tra le diverse realtà della zona. Gli incontri si svolgeranno nei prossimi mesi, offrendo opportunità di confronto e di approfondimento sui temi della solidarietà e dell’integrazione.

La commissione cultura del Vicariato del Rabbi, formato dalle parrocchie dell'omonima valle, da Grisignano e San Lorenzo in Noceto fino a Premilcuore, attraverso Predappio e tutte le frazioni compreso anche San Zeno, ha presentato un ciclo di incontri sull'invito di Papa Leone XIV sul tema ' Creare ponti '. Spiega il vicario di zona, don Massimo Bonetti, parroco di Predappio: "Partiamo da politica, social e amicizie vere. Tre serate per capire come scegliere connessioni che uniscano, non che dividano". Gli incontri si svolgeranno alle 20.45 presso la parrocchia di Sant'Antonio di Predappio. Gli appuntamenti saranno aperti il 4 marzo dai sindaci di Ravenna e Forlì, Alessandro Barattoni e Gian Luca Zattini, su 'Riscoprire la politica, insieme'; il 12 marzo parlerà su 'La fede riparte dai social' don Cosimo Schena, psicologo, filosofo e parroco di Brindisi; e l'11 giugno interverrà don Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei, il cui intervento si intitola 'Protagonisti del rinnovamento'.